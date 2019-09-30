Kaşıkçı'nın dehşete düşüren son saniyeleri! ABD basını yazdı

Cemal Kaşıkçı için bekleyen timin 2 Ekim 2018'de saat 13.14'te Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna vardığını ve Kaşıkçı'nın bundan 25 dakika sonra artık hayatta olmadığını belirten Ignatius, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından geçen bir yılda, Suudi Arabistan ne olduğuna dair hala net bir açıklama yapmadı. Ancak Suudi, ABD'li ve Avrupalı kaynaklar, BM raportörü Agnes Callamard'ın haziranda yayımlanan raporunda, meslektaşım ve dostum Kaşıkçı'nın şok edici cinayetine giden olayları birbirine bağladı."

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, PBS televizyonunda geçen hafta yayımlanan bir programda, Kaşıkçı cinayetinin kendi denetimi altında olduğunu belirttiğini anımsatan Ignatius, şunları kaydetti:

"Kaşıkçı'nın dehşete düşüren son saniyelerine giden yolda ne oldu? ABD'li ve Suudi kaynaklar, Kaşıkçı'nın eleştirileri Bin Selmanı ve Saud el Kahtani'yi bir seneden uzun süredir kızdırdığını ve Kaşıkçı'yı alt etmek için 2017'de konuşmaya başladıklarını belirtiyor. Ancak Kaşıkçı'nın katledilmesine neden olan operasyon, Kaşıkçı'nın Türk nişanlısı ile evlenmek için resmi işlemleri yapmak üzere gittiği konsolosluğu ilk ziyaret ettiği 28 Eylül 2018 tarihinde başladı."

Ignatius, Callamard'ın raporunda da yer aldığı gibi Bin Selman'ın ekibinin hızlıca hareket ederek Kaşıkçı'yı öldürdüğünü belirterek, ekibin önce Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a dönmeye ikna etmeye çalıştığını, Kaşıkçı'nın ikna olmaması üzerine öldürdüklerini yazdı. (AA)