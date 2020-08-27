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  3. Kaşıkçı'dan 2 yıl önce! Muhalif prensi, Paris'ten Riyad'a kaçırmış
27 Ağustos 2020 Perşembe 02:22 | Son Güncelleme:

Kaşıkçı'dan 2 yıl önce! Muhalif prensi, Paris'ten Riyad'a kaçırmış

Kaşıkçı'dan 2 yıl önce! Muhalif prensi, Paris'ten Riyad'a kaçırmış

Suudi Veliaht Prens Selman'ın, 2016'da muhalif prens bin Turki'yi özel uçağıyla Riyad'a kaçırdığı ortaya çıktı.

Suudi Arabistan’ın kurucusu Kral Abdulaziz’in torunu Sultan bin Turki, Kahire’ye gidecek diye bindiği özel uçağın Riyad’a inmesinin ardından ortadan kayboldu.

PİLOT KAHTANİ

Turki 2003 yılında da, muhalif görüşleri nedeniyle kuzeni Prens Abdulaziz tarafından İsviçre’den Riyad’a kaçırılmıştı. 11 yılı hapishaneler ve hastanelerde geçiren Turki’nin ABD’de tedavi görmesine 2014’te izin verilmişti. Sağlığına kavuştuktan sonra Avrupa’daki lüks yaşantısına ve muhalefete devam eden Turki’nin kraliyetten gönderilen gelirleri, 2015’te Kral Selman bin Abdulaziz’in göreve gelmesinin ardından kesildi. Turki, 2016’da Mısır’daki babasından aldığı davet için gönderilen özel Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına bindi, ancak Kahire yerine Riyad’a götürüldü ve bir daha ortalarda gözükmedi. Uçağın pilotu, 2 yıl sonra İstanbul’da katledilen Cemal Kaşıkçı cinayetinin de kilit isimlerinden el-Kahtani’ydi.

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