'Kaşıkçı cinayetinde Merkel ve Macron da suç ortağı'
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump’ın tutumunu ağır bir şekilde eleştirerek cinayetin aydınlatılması konusunda uluslararası alanda çaba gösterilmesini istedi.
Callamard, “Belki umursamıyorlar. Bunu Merkel ve Macron’a sormak lazım” dedi. Callamard, “İstanbul’da ve Osaka’da yaşadıklarımız ‘sessiz kalınarak suç ortağı olmaktan’ başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.