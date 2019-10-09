Karşıtlarda PYD korkusu başladı

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ABD Başkanı Trump’un Türkiye’nin Fırat’ın Doğusu’na yönelik operasyonu öncesi Suriye’den çekilme kararı ülke siyasetinde de geniş yankı buldu. Başta F-35 olmak üzere her fırsatta Türkiye karşı propaganda yapan ABD’li siyasetçiler Suriye kararına sert tepki göstererek PKK’ya kalkan olmaya kalktı.

ABD’li Senatör Lindsey Graham: Bu karar Kürtlerin Esad ve İran ile ittifak kurmasını zorunlu hale getirecek. ABD askeri bölgeden çekilince DEAŞ’ın geri gelmesinin önü açılacak. ABD Kürtleri yüzüstü bıraktığı için onuru lekelenecek.

Senatör Chris Van Hollen: DEAŞ’a karşı mücadelemizde Türkler bizimle değilken Suriyeli Kürtler bizim yanımızda durdular. Trump’in onlara (PYD/YPG) karşı kararı vicdansızlıktır. Kongre, Türkiye’nin Suriyeli Kürtlere saldırırlarsa ağır bir bedel ödeyeceğini açıkça ortaya koymalıdır.

ABD’nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley: Müttefiklerimizin arkamızı kollamasını istiyorsak her zaman onları desteklemeliyiz. Kürtler Suriye’de DEAŞ’a karşı başarımızda çok etkiliydi. Onları ölüme terk etmek büyük hatadır” sözlerinin ardından “TurkeyIsNotOurFriend” (Türkiye arkadaşımız değildir) hashtag’ini sözlerine ekledi.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell: ABD Başkanı (Donald) Trump’a, DEAŞ ile mücadelenin devamlılığı ve NATO müttefikimiz Türkiye ile Suriyeli yerel ortaklarımız (YPG/PKK) arasında çatışmayı önlemek için Amerikan liderliğini kullanmaya çağırıyorum.