Karikatür gösteren öğretmen açığa alındı

Belçika’da bir ilkokul öğretmeni Fransız Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed’e hakaret içeren bir karikatürünü öğrencilere gösterdi. Çocukların derste olanları ailelerine anlatmaları üzerine bazı aileler okul yönetimine durumu aktardı. Olayın okulun bağlı olduğu Belediyeye iletilmesinin ardından öğretmen görevden uzaklaştırıldı. Molenbeek Belediye Başkanı Catherine Moureaux, öğretmenin karikatürü gösterdiği için değil, 10 yaşındaki çocuklara açık saçık görsel gösterdiği için görevden alındığını söyledi.

GEREKÇE MÜSTEHCENLİK

Şehri koalisyonla yöneten Sosyalist Belediye Başkanı Catherine Moureaux’nun sözcüsü ise “Kararın alınmasındaki tek neden görüntülerin “müstehcen” olarak kabul edilmesi. Bu görüntülerde peygamber olmasaydı da aynı kararı alırdık” dedi.