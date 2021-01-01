Kardak'ta provokatif fotoğraf! Yunan'dan yılbaşı öncesi tahrik gezileri

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros Ege’deki Bulamaç, Eşek Adası, Limni, Limnos adalarının ardından yılın son gününde Akdeniz’deki Girit, Kerpe (Karpathos) ile Antalya’nın Kaş ilçesine 1.8 mil uzaklıktaki Kızılhisarlı (Meis) ve Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları’na sadece 2 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası’ndaki askeri birlikleri ziyaret etti. Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi’ne altı mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası’ndaki gözetleme kulesinde askerlerle bir araya gelen Floros, kuvvet komutanları ve askerlerle birlikte arkasına Kardak Kayalıkları’nı ve Türkiye’yi alarak tahrik dolu fotoğraflar çektirdi.

DOLDURUŞA GETİRDİ

Kendisine ait sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşan Floros son olarak Kızılhisarlı Adası’nı (Meis) ziyaret etti. Adanın belediye başkanı Georgios Sampsakos tarafından karşılanan Floros buradaki askeri birlikte yaptığı konuşmada, “Ege ve Doğu Akdeniz’deki son olaylarda gösterdiğiniz profesyonellik ve üstün gayretinizi kutluyoruz, bu bölgelerde sürekli teyakkuz durumunda olmanızı ve verilen talimatlara aynen uymaya devam etmenizi istiyoruz” diye konuştu.

Floros, Kalolimnos Adası’ndaki askeri birlikte bota binerek Tur gutreis ve Yalıkavak açıklarında bir süre denizde seyretti.



CUMHURBAŞKANI DA AYNI KAFADA

Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun da geçen hafta Muğla’ya bağlı işgal altındaki Ardıççık Adası’na ziyaret düzenlediği ortaya çıktı. Savunma Bakan Yardımcısı Stefanis’in eşlik ettiği Sakelaropulu adadaki Yunan anıtına da gitti.