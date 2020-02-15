Karaya ayak bastılar
Kamboçya açıklarına demirleyen yolcu gemisi MS Westerdam’da karantina altına alınan yolcular dün tahliye edildi. Karaya ayak basan yolcular, sevinç gösterileri sergiledi.
Okinawa Adası’na sıçradı
Japonya’nın turistik Okinawa Adası’ndaki bir kadın taksi şoföründe de virüs tespit edildi. 60 yaşlarındaki kadının şu anda Japonya’da karantina altında bulunan Diamond Princess gemisi yolcularıyla temas kurduğundan şüpheleniliyor. Japonya’da bugüne dek salgından 1 kişi hayatını kaybetti.