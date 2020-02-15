Karaya ayak bastılar

Okinawa Adası’na sıçradı

Japonya’nın turistik Okinawa Adası’ndaki bir kadın taksi şoföründe de virüs tespit edildi. 60 yaşlarındaki kadının şu anda Japonya’da karantina altında bulunan Diamond Princess gemisi yolcularıyla temas kurduğundan şüpheleniliyor. Japonya’da bugüne dek salgından 1 kişi hayatını kaybetti.