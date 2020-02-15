Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0553
  • 6,5624
  • 307.233
  • 120151
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Karaya ayak bastılar

Karaya ayak bastılar

Karaya ayak bastılar

Kamboçya açıklarına demirleyen yolcu gemisi MS Westerdam’da karantina altına alınan yolcular dün tahliye edildi. Karaya ayak basan yolcular, sevinç gösterileri sergiledi.

Okinawa Adası’na sıçradı 

Japonya’nın turistik Okinawa Adası’ndaki bir kadın taksi şoföründe de virüs tespit edildi. 60 yaşlarındaki kadının şu anda Japonya’da karantina altında bulunan Diamond Princess gemisi yolcularıyla temas kurduğundan şüpheleniliyor. Japonya’da bugüne dek salgından 1 kişi hayatını kaybetti.


Özge Özpirinçci'den heyecanlandıran Kuruluş Osman sürprizi
Uraz, Engin'den başrolü kaptı
Hilal'i tutabilene aşk olsun
Aslı Enver Hadise'yi sildi!
Cem'den Kerem'e olay gönderme
<p>İstanbul Bahçelievler´den son dakika haberi geldi. Bahçelievler Basın Sitesi mevkii Narlı sokak i

İstanbul Bahçelievler´de Bina Çöktü!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Göreve hazırlar! İşte Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları...

1200 yıl sonra keşfedilen Heracleion'un sırrı ne?