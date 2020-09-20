  • $7,5575
  • 8,9826
  • 473.93
  • 1111.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Karantinaya rağmen binlerce kişi katıldı: "Netanyahu evine dön!"
20 Eylül 2020 Pazar 22:03 | Son Güncelleme:

Karantinaya rağmen binlerce kişi katıldı: "Netanyahu evine dön!"

Karantinaya rağmen binlerce kişi katıldı: "Netanyahu evine dön!"
AA

İsrail'de Kovid-19 karantinasına rağmen Netanyahu karıştı gösteriye binlerce kişi katıldı. Netanyahu'yu kastederek “suç başbakanı” yazılı tişört ve maske takan göstericiler sık sık “Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.

İsrail’de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

AA'nın haberine göre, Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı yakınındaki gösteriye Kovid-19 karantinasına rağmen 5 bine yakın gösterici katıldı.

Netanyahu’yu kastederek “suç başbakanı” yazılı tişört ve maske takan göstericiler sık sık “Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.

Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yolları trafiğe kapatan polis, protestoculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini çıkarmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Netanyahu yönetimi salgında günlük vakalardaki hızlı artış nedeniyle cumadan itibaren ülke genelinde karantina kararı almıştı.

Karantina kararında protestolara izin verilirken, katılımcı sayısına da kısıtlama getirilmemişti.

<p>Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesin

MSB: 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

20 Eylül altın fiyatları güncel, anlık ne kadar oldu?

Kıskançlıklara maruz kalabilirsiniz! 21 Eylül 2020 burç yorumları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.