Karantinadan sıkılan Almanlar eylemde! 'Hayatımı ver' diye bağırdılar
Almanya'da hükümetin koronavirüs önlemlerini uygulayarak anayasal özgürlük haklarını ihlal ettiğini belirten onlarca kişi ‘Hayatımı geri verin' yazılı pankartlar taşıyarak polisle çatıştı.
Almanya’nın başkenti Berlin’de Kovid-19 salgını önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Rosa-Luxemburg Meydan’ında izinsiz toplanan yüzlerce kişi, ‘Hayatımı geri istiyorum’ ismindeki eyleme katıldı. Protestocular, Alman hükümetinin Kovid-19 kısıtlamalarıyla anayasadaki temel hakları ihlal ettiğini savundu.