Karantinadan sıkılan Almanlar eylemde! 'Hayatımı ver' diye bağırdılar

Almanya’nın başkenti Berlin’de Kovid-19 salgını önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Rosa-Luxemburg Meydan’ında izinsiz toplanan yüzlerce kişi, ‘Hayatımı geri istiyorum’ ismindeki eyleme katıldı. Protestocular, Alman hükümetinin Kovid-19 kısıtlamalarıyla anayasadaki temel hakları ihlal ettiğini savundu.

