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Karantinadaki gemiden ilk grup tahliye edildi

Karantinadaki gemiden ilk grup tahliye edildi

Japonya'nın Yokohama limanında karantina altına alınan gemideki bazı yaşlı yolcuların koronavirüs testlerinin negatif çıkmalarının ardından gemiden tahliye edildikleri bildirildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren koronavirüs nedeniyle Japonya'da karantina alınan gemiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra 11 kişinin gemiden ayrıldığı duyuruldu.

Saitama eyaletinde hükümet tarafından tahsis edilen tesise götürülen yolcuların, Çarşamba gününe dek sürmesi beklenen karantina sürecini söz konusu tesiste geçirecekleri açıklandı.

ÖNCEDEN AÇIKLANMIŞTI

Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, 80 yaş ve üzerindeki yolcuların kronik hastalıklarının bulunması ya da penceresiz kabinlerde kalmaları durumunda gemiyi terk etmelerine izin verileceği duyurulmuştu. Gemiyi terk edecek yolcuların, hükümetin tahsis edeceği tesislerde karantina süresinin sonlanmasını bekleyeceği bildirilmişti.

KARANTİNA SONA ERECEK

Şimdiye dek 219 kişinin koronavirüs taşıdığı belirlenen karantina altındaki gemide, an itibariyle yaklaşık 3 bin 400 yolcu ve mürettebatın olduğu biliniyor. Karantina süresinin ise Çarşamba günü son bulması bekleniyor.

(İHA)


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