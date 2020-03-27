Karantinada 'dijital' çöküş

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelide karantina uygulaması sürüyor. Milyonlarca insan evde geçirdiği bu sürede dijital platformda vakit geçiriyor. Dün en çok tercih edilen çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, geniş çaplı teknik problemler yaşadı. Netflix, öğle saatlerinde erişim sorunları yaşandığını belirten şikayet bildirimleri almaya başladı.

UYGULAMADA ‘ERİŞİM HATASI’



ABD ve Batı Avrupa’daki Netflix kullanıcıları bugün platforma erişimle ilgili sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Sorun bildiren yerler arasında Türkiye de vardı. Şikayeterin yaklaşık yüzde 41’inde platforma erişilemediği belirtildi. Şikayetlerini sosyal medya platformlarında da dile getiren kullanıcılar, “Error NSES-500” gibi hata mesajları aldıklarını belirtti. Netflix sözcüsü kesintinin yaklaşık bir saat kadar sürdüğünü ve sorunun çok hızlı bir şekilde çözüldüğünü belirtti. Yapılan açıklada “Rahatsızlıktan ötürü tüm kullanıcılarımızdan özür dileriz” ifadeleri yer aldı.