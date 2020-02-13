Karanlık Prens savaş suçu işledi

İngiltere merkezli Stoke White isimli hukuk firması, İngiltere Emniyet Müdürlüğü, ABD ve Türkiye Adalet Bakanlıklarına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yöneticilerinin Yemen’de savaş suçu işledikleri ithamıyla suç duyurusunda bulundu. BAE ile paralı askerlerinin 2015-19 arası Yemen’de sivillere yönelik işkence, suikast ve savaş suçlarından sorumlu olduğunu söyleyen avukatların suçladığı üst düzey yetkililer arasında BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve Türkiye’nin ‘terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde’ yer alan danışmanı Muhammed Dahlan da bulunuyor. Suç duyurusu, BM’nin Cenevre Sözleşmesi’nin evrensel yargılama ilkesine dayandırıldı.

TEHDİT VE İŞKENCELER

Firmanın uluslararası hukuk bölümü başkanı Hakan Camuz, zanlıların düzenli olarak İngiltere’ye seyahat ettiğini belirterek polisten bunun takibe alınmasını talep ettiklerini belirtti. Avukat Gülden Sönmez ise Türkiye’de mülteci olarak bulunan bazı Yemenlileri temsil ettiklerini aktardı. Şikayetçilerden gazeteci Abdullah Suliman Daubalah, 2015’te Dahlan tarafından düzenlenen bir bombalı saldırıdan kıl payı kurtulduğunu belirtirken Adel Salem Nasser ise işkenceye maruz kaldığını anlattı. Sönmez, zanlıların Türkiye’ye girmeleri durumunda hemen yakalanmalarını talep ettiklerini belirtti.