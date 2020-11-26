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26 Kasım 2020 Perşembe 00:01 | Son Güncelleme:

Karanlık liderlere ‘barış' adaylığı

Karanlık liderlere ‘barış' adaylığı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi şaşkınlık yarattı.

Filistin ve Yemen başta olmak üzere bölgede yol açtıkları saldırı ve krizler nedeniyle binlerce sivilin ölümünden sorumlu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’in 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi şaşkınlık yarattı. Aday gösteren kişi ise İrlanda’daki barış anlaşmasında üstlendiği rol nedeniyle 1998’de Nobel ödülü alan ve Kuzey İrlanda’nın ilk başbakanı olan Lord David Trimble.

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