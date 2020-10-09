Karabağlılar, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarından biri olan Fransa'yı istemiyor

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalci Ermenistan'dan kurtarmak için başlattığı operasyon devam ediyor. Ermenistan'ın işgali sonucu ata yurtlarını terk etmek zorunda kalan Azerbaycanlıların oluşturduğu Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğunun Başkanı Genceliyev, Fransa'nın Azerbaycan'a karşı iftiralar attığını belirterek, Minsk Grubu eş başkanlarından biri olarak onları değil Türkiye'yi görmek istediklerini söyledi.

AA'da yer alan haberde Genceliyev, Azerbaycan ordusunun başarılı bir operasyon yürüterek topraklarını işgalcilerden ve terörist güçlerden temizlediğini, yüz binlerle Karabağlılar olarak devlet ve orduyla tek yumruk gibi birleştiklerini vurguladı.

"KARABAĞ'DAKİ ERMENİ VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ VE RAFAHI TAM OLARAK TEMİN EDİLECEKTİR"

Genceliyev, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tüm dünya ve uluslararası kurumlar tarafından tanınmasına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Azerbaycan devleti ve anayasası, ülkedeki tüm etnik grupların haklarını koruyor. İşgal sona erdiğinde Karabağ'daki Ermeni vatandaşlarımızın da güvenliği ve refahı tam olarak temin edilecektir. Onlarla barış içerisinde yaşamamız için hiçbir sorun olmayacak. Karabağ'daki Ermeni vatandaşlarımıza sesleniyorum. Onlar için tek çözüm yolu Azerbaycan yasalarını tanımaktır. Yaşam şartlarının iyileşmesini istiyorlarsa bizim çağrımıza yanıt vermeliler. Biz Azerbaycanlılar geri dönmek ve onlarla birlikte yaşamak istiyoruz. Bundan güzel bir yol olamaz. Herhangi yasa dışı rejimin, yasa dışı unsurların esareti altında yaşamak iyi bir durum değildir. Bu durumun geleceği yoktur."

"BİZ YIKMIYRUZ TAM AKSİNE KURMAYA GELİYORUZ"

Dağlık Karabağ'daki sözde Ermeni yönetiminin Şuşa'daki kiliseyi patlatarak bunu Azerbaycan yapmış gibi göstermeye çalıştıklarını kaydeden Genceliyev sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tamamen yalan. Biz Azerbaycan'daki tüm dini ve kültürel anıtları kendi mirasımız olarak görüyoruz. Biz kendi mirasımızı nasıl patlatabiliriz? Biz yıkmıyoruz, tam aksine kurmaya geliyoruz. Oraya refah ve mutluluk getiriyoruz."

"TÜRKİYE İSTİKRAR VE RAFAF GETİREN BİR ÜLKE"

Karabağlıların topraklarına dönmek için kararlı olduğunu, bazı ülkelerden gelen içi boş açıklamaların kendilerini durduramayacağını vurgulayan Genceliyev, şunları söyledi:

"Fransa Azerbaycan'a karşı iftiralar yağdırıyor. Bizim haklarımızı tanımıyorlar. Ben Emmanuel Macron'a sesleniyorum. Ben doğduğum topraklara dönmek istiyorum. Evimi, atalarımın mezarını onarmak istiyorum. Neden Macron benim bu isteğime engel olmaya çalışıyor? Aynı şeyi kendisi yaşasaydı bunu nasıl karşılardı? İşte Fransa'nın ikiyüzlü siyaseti budur. AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının durumu yeniden gözden geçirilmelidir. Bölgeyle hiçbir bağlantısı bulunmayan Fransa, zamanında Azerbaycan'ın zayıf durumda olmasından faydalanarak eş başkanlıkta yer almıştı. Biz Fransa'nın eş başkanlıktan ayrılmasını talep ediyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan'la sınırı bulunan, bölgenin güvenliği açısından büyük potansiyel ve olanaklara sahip bir ülke olan Türkiye var. Türkiye'nin bölgede güçlenmesi bölgeye istikrarın gelmesi, sorunun kısa zamanda barış yoluyla çözülmesi demektir. Minsk Grubu eş başkanlarından biri olarak Türkiye'yi görmek istiyoruz. Çünkü Türkiye istikrar ve refah getiren bir ülkedir. Fransa ise sorunun daha da gergin hale gelmesine neden oluyor."