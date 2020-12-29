Karabağ ve Libya için somut adım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Soçi’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun toplantısı öncesinde Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile Ankara’da gazetecilerin karşısına çıkan Bakan Çavuşoğlu şu açıklamayı yaptı:

LİBYA’DA KALICI ATEŞKES



“İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarını değerlendireceğiz. Bölgesel konularda farklı taraflarda olsak da Rusya ile işbirliğimiz var. Suriye’de farklı taraflardayız ama Astana süreciyle başlayan işbirliğimiz bugün anayasa komitesi toplantılarıyla devam ediyor. Bir taraftan sahada sükuneti devam ettirmek için çalışıyoruz.

Libya’da da ateşkesin kalıcı olması için çalışıyoruz. Ayrıca Dağlık Karabağ meselesi ve ateşkesi ele alacağız. Ateşkes gözlem merkezinin görevi ve çalışmaları ele alınacak.”

YAPICI GÖRÜŞME OLACAK



Rus-Türk Toplumsal Forumu Rus Tarafı Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e demecinde görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir havada geçmesinin beklendiğini, ihtilaflı konuların masaya yatırılacağını söyledi.

EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN HAMİSİYİZ



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenen Küresel Umut Festivali kapsamında yapılan “2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı”na görüntülü olarak katıldı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin uluslararası platformlarda en az gelişmiş ülkeleri desteklediğini belirterek, “Türkiye, en az gelişmiş ülkelerin hamisi konumunu sürdürüyor” dedi.

ERMENİSTAN GÜÇLERİ ATEŞKESİ İHLAL ETTİ



Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 6 kişilik yasadışı silahlı bir Ermeni grubu Hocavend bölgesindeki Ağdam köyü istikametinde Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı. Çıkan çatışmada 6 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.