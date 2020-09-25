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  • Kara suları ihlal etmişti... Kim Jong-un Güney Kore'den özür diledi
25 Eylül 2020 Cuma 12:27 | Son Güncelleme:

Kara suları ihlal etmişti... Kim Jong-un Güney Kore'den özür diledi

Kara suları ihlal etmişti... Kim Jong-un Güney Kore'den özür diledi
AA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kara sularına giren görevlinin öldürülmesiyle nedeniyle Güney Kore'den özür diledi.

Güney Kore Başkanlık Ofisi Cheong Wa Dae'den yapılan açıklamada, Kim, Güney'e gönderdiği mesajda, "beklenmedik talihsiz hadise nedeniyle Devlet Başkanı Moon Jae-in ve zarar gören vatandaşları hayal kırıklığına uğrattığı için çok üzgün olduğunu" belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre, Kuzey Kore ordusu, geçen hafta başında Kore Yarımadası deniz sınırındaki Yeonpyeong adası açıklarında kara sularına giren Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisini ateş açarak öldürmüştü.

Kim, mesajında, Kuzey Kore askerlerinin fiili deniz sınırı Kuzey Sınır Hattı'nın (NLL) 10 kilometre güneyinde kara sularına giren Güney Koreli'ye angajman kuralları dahilinde 10 mermi atıldığını, şahsın ölü ele geçirilmesinin ardından onu taşıyan botun yakıldığını belirtti.

Kuzey Kore lideri olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sonuçlarını Güney Kore ile paylaşacaklarını bildirdi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, iki ülke deniz sınırında 500 tonluk bir gemiyle denetleme görevindeyken, botla açıldıktan sonra kaybolan yetkilinin Kuzeyli askerler tarafında öldürüldüğünü açıklamıştı.

Bakanlık açıklamasında, "Ordumuzun kapsamlı istihbarat analizlerine göre, Kuzey Kore, sularında bulduğu adamı vurarak ve bedenini yakarak şiddet suçu işledi. Ordumuz bu vahşice eylemi sert şekilde kınamakta ve Kuzey Kore'yi açıklama yapmaya ve sorumluları cezalandırmaya çağırmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

<p>Editör: Duygu Gecü (<a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a>)

Nuh Albayrak Yorumluyor

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