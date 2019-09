'Kapalı Maraş'ta mallar iade edilecek'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Barolar Birliği’nce Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kıbrıs’ta Son Söz Paneli’nde yaptığı konuşmada “Maraş’ta KKTC hükümeti tarafından yürütülen, bizim de desteklediğimiz envanter çalışmasının sonuçları ışığında, arazilerin büyük çoğunluğunun vakıf malı olduğu tespit edildi. Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır” dedi. Oktay, “Kıbrıslı Türkleri adada fiili azınlık olarak göstermeye çalışan Rum zihniyeti değişmedi” dedi.

ZORBALIK DEVAM EDİYOR

Oktay, ayrıca “Tüm uyarılarımıza rağmen, Kıbrıs Rum yönetimi yıllardır Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki eşit haklarını yok sayarak hidrokarbon kaynaklarını tek başına işletmeye çalışması bunun en somut tezahürüdür. Adanın ortak sahibi Kıbrıs Türklerine kimse ‘azınlık statüsü’nü reva göremez. Buna ne biz izin veririz ne de Kıbrıs Türk halkı bunu kabul eder. Oktay ayrıca, “Rum tarafı adanın güneyinde bulunan hidrokarbon yataklarını uluslararası hukuka aykırı bir şekilde büyük şirketlere kiralamaktadır. Güney tarafını illegal yöntemlerle enerji üssü konumuna getirmeye çalışan Rumların adanın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden girişimlerine göz yummayacağız. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz’deyiz. Bölgede oldu bittilere izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

DÜNYAYA SESLENİYORUZ

“Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğe mahkum edilmesine izin vermeyiz. Hem uluslararası hem de ulus üstü platformlarda, dünyanın vicdanına, Kuzey Kıbrıs’ın haklı mücadelesini haykırmaya devam edeceğiz” diyen Oktay, BM ve AB gibi her fırsatta eşitlik ve insan haklarından dem vuran uluslararası yapıları Türk halkına uygulanan haksız tecride net şekilde son vermeye davet etti.

BU BİR MİLLİ DAVADIR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, Türkiye ve KKTC’nin çok sağlam temellerle birbirine bağlı olduğunu söyledi. Gül, “Bu samimi hisler sadece bizim değil 82 milyonun ortak hisleridir. Tükiye, Kıbrıs meselesinde her zaman diyalog ve diplomasiye dayalı müzakere temelli bir yaklaşım içine girmiştir. Ancak çözümden kaçan taraf her zaman Rum tarafı olmuştur. Diğer taraftan Kıbrıs meselesi bizim için milli bir davadır ve her zaman milli dava olarak kalacaktır” dedi. Kıbrıs meselesini artık daha çok önem kazandığını ifade eden KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise, “Hukuksuzluğu yapan güney komşularımızdır. Çünkü esas işgal edilen Kıbrıs Cumhuriyeti’dir. Onların bizden bir üstünlüğü yoktur. Şimdi Doğu Akdeniz’de olanlar ve Rumların tek taraflı olarak Kıbrıs Türk halkının haklarına tecavüz etmeleri, bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.