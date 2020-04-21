Kanıt bulunursa istifa edeceğim demişti... Koltuğu bırakmaya hazırlanıyor!

Afrika ülkesi Lesotho'da, koalisyondan oluşan hükümetin yayımladığı ortak açıklamada, Güney Afrikalı arabulucuların yardımlarıyla yapılan anlaşmanın ardından, hakkında cinayet iddiaları bulunan 80 yaşındaki Başbakan Thabane'nin derhal görevden ayrılacağı belirtildi.

Ülkede uzun zamandır istifa baskısıyla karşı karşıya olan Thabane'nin, görevinden "onurlu ve güvenli" bir şekilde ayrılacağı kaydedildi.

Thabane, iktidari elinde tutmak için cumartesi günü son bir girişimde bulunarak, ülkede demokrasi düzeni sağlanacak gerekçesiyle başkent Maseru sokaklarına ordu ve zırhlı araçları koydu.

Thomas Thabane'nin, 2017'de başbakan olarak göreve başlamasından iki gün önce boşanma sürecinde olduğu eşi Lipolelo Thabane, Maseru'daki evinin önünde ölü bulunmuştu.

Thabane'nin olaydan bir süre sonra evlendiği Maesaiah Thabane, 5 Şubat'ta polis tarafından Lipolelo Thabane'yi öldürmekle suçlanmıştı.



Eski eşinin ölümüyle hiçbir ilgisinin olmadığını savunan Başbakan Thabane, olayda dahli bulunduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanırsa istifa edeceğini belirtmişti.

AA