  • $7,5893
  • 9,2438
  • 458.589
  • 1426.03
27 Aralık 2020 Pazar 01:57 | Son Güncelleme:

Kanalizasyondan altınlar fışkırdı

Kanalizasyondan altınlar fışkırdı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de temizlik yapan bir ekip, sıkışan bir drenaj kanalını açmak için kanalizasyonlara indiği sırada yaklaşık 100 bin euro değerinde (925 bin TL) iki külçe altın buldu.

Hemen emniyete haber vererek külçeleri polise teslim ettiler. Polis altınların nereden geldiğini ve kime ait olduğunu bulmak için soruşturma başlattı. Ancak, 6 ay içinde altınların sahipleri bulunamazsa, onları bulan kişilere iade edilecek.

<p>AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı siyasi mi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neden AİHM'in

Savcı Sayan neden hedef? AİHM'in Demirtaş kararı siyasi mi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yılanlar hakkında ilk kez duyacağınız 15 gerçek

Mehmetçik sınırda dosta güven düşmana korku salıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.