27 Aralık 2020 Pazar 01:57 | Son Güncelleme:
Kanalizasyondan altınlar fışkırdı
Belçika'nın başkenti Brüksel'de temizlik yapan bir ekip, sıkışan bir drenaj kanalını açmak için kanalizasyonlara indiği sırada yaklaşık 100 bin euro değerinde (925 bin TL) iki külçe altın buldu.
Hemen emniyete haber vererek külçeleri polise teslim ettiler. Polis altınların nereden geldiğini ve kime ait olduğunu bulmak için soruşturma başlattı. Ancak, 6 ay içinde altınların sahipleri bulunamazsa, onları bulan kişilere iade edilecek.