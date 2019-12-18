Kanalizasyondan çıkarıldı! 100 ton ağırlığında

Londra merkezindeki lağımlardan sekiz çift katlı otobüsün ağırlığına eşdeğer iki adet "dev" yağ yığını temizlendi.

Elektrikli aletlerle donanmış mühendisler, Noel'de ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden olabilecekleri korkusuyla toplam 103 ton ağırlığındaki yağlı devlerin üstesinden geldi.

Temiz su tedariki ve atık su yönetiminen sorumlu Thames Water adlı şirket, Buckingham Sarayı yakınındaki Pall Mall sokağının altındaki bir kanalizasyondan birkaç tonluk beton içeren 63 tonluk bir yağ yığınının temizlendiğini açıkladı.

Londra Köprüsü ve Shard yakınlarındaki Katedral Caddesi'nin altındaki kanalizasyonlardan da katı, sıvı ve gres yağdan oluşan 70 metrelik bir devasa yığın çıkarıldı.

Su tedarikçisi şirket, iki yağ yığınının kanalizasyonları tıkadığını ve Noel bayramı süresince atık suları yakınlardaki mülklere fışkırtmakla tehdit ettiğini belirtti.

(Independent Türkçe)