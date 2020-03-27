Kanalizasyon suyunda da virüse rastlandı

RIVM virüsün bazı hastaların dışkıları yoluyla kanalizasyona karıştığını belirterek, atık sulardan uzak durulmasını istedi. Enstitü, Hollanda’da salgının yayılması üzerine Mart ayı ortalarında kanalizasyon sularında inceleme yaptı. Ülkede ilk resmi korona hastasının teşhis edildiği Loon op Zand ilçesinin atık su arıtma tesisin yanı sıra Kaatsheuvel kasabası, Tilburg ve Amsterdam kentlerinin kanalizasyon şebekelerinde koronavirüs bulundu.