Kanadalı Müslümanlar ABD sınırından geri çevriliyor

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'de yer alan haberde, Kanada pasaportu taşıyan bazı kişilerin farklı sınır kapılarından ABD'ye girişlerinin reddedildiği belirtildi.

Habere konu olan ve Toronto'da yaşayan Guyana asıllı İmam İmran Ally, tekerlekli sandalyedeki oğlu ve ailesi ile birlikte Fort Erie Peace Bridge Sınır Kapısı'ndan ABD'ye geçmek için gittiklerinde, 5 saatten fazla sorguya çekildiklerini söyledi.

Toronto'nun en büyük camilerinden biri olan TARIC (Toronto and Regional Islamic Congregation- Toronto ve Bölgesel İslami Cemaati) Camisi'nde imam olarak görev yapan İmran Ally, sorgunun sonunda ABD'ye girişlerinin reddedildiğini ve gerekçe olarak da kendilerine hiçbir şey söylenmediğini ifade etti.

İmran Ally, resmi üniformalı ABD’li görevlilerin kendilerine, Toronto'daki ABD Konsolosluğundan vize alarak gelmelerini tavsiye ettiğini kaydetti.

Kanada’daki Suriyeli mültecilere yardım için etkin çalışmaları ile bilinen İmran Ally, sorgusu sırasında da sıkça bunun sorulduğunu anlattı. Polislerin ismi üzerinde de çok durduğunu belirten İmran Ally, "Bu benim ABD'ye ilk girişim olacaktı. Kırmızı halı ile karşılamalarını beklemiyordum ama polis aracı eşliğinde gerisin geri Kanada'ya getirileceğimizi de tahmin etmemiştim. Beni birine benzettiklerini söyleyip, fotoğrafımı çektiler, parmak izlerimi aldılar." diye konuştu.

- "Otistik çocuk için yiyecek ve ilaca bile izin vermediler"

ABD'ye girişi sınır kapısında reddedilen bir başka kişi ise Irak Türkmenleri Derneği Başkan Yardımcısı Necmeddin Vali oldu. CBC'ye konuşan Vali, eşi ve çocukları ile birlikte gittikleri Windsor-Detroit sınır kapısında 4 saatten fazla sorgulandıklarını anlattı. Vali, ABD'li memurlar tarafından haklarının ihlal edildiğini, memurların otistik kızı için yiyecek ve ilaç getirmesine bile izin vermediklerini söyledi.

Vali, "Onlar için bir terörist ya da başka bir şeye benziyordum. Sabıka kaydım yok. Yirmi yıldır Kanadalıyım ve sorunum yok, bu yüzden ne olup bittiğini bulmak istiyorum." dedi.

Necmeddin Vali, ABD'li sınır muhafızlarının kendisine neden giriş izni verilmediğini söylemediğini ancak memurların, doğduğu ülke olan Irak'a yaptığı gezilerden endişe ettiğini kaydetti. Sık sık Irak’a gittiğini ifade eden Vali, "Çünkü DEAŞ'ın katlettiği eski bir Irak polisi olan oğlumdan olan üç torunum orada. Onları desteklemek için fırsat buldukça yanlarına gidip geliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bilinmeyenlerin sayısı bilinenden çok fazla"

Öte yandan halen ABD'ye girişleri reddedilen altı ayrı Kanadalı Müslüman için hukuk mücadelesi veren avukat Joel Guberman, haberde yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"40 yıldan uzun süredir göçmenlik avukatı olarak çalışıyorum. Bu olanlar beni şaşırtmadı ancak tüm yıllarımda böyle 'Kafkavari' bir senaryo görmedim. Böyle birşey ancak Franz Kafka'nın korku romanlarında olur. ABD'ye girişinizin reddine gerekçe söylenmezse işiniz zor ancak reddedilen kişilerin tek ortak özellikleri Müslüman olmaları. ABD'ye girişi reddedilenlerden bilinmeyenlerin sayısının bilinenlerden çok fazla olduğunu düşünüyoruz."

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesini takip eden günlerde İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Kuzey Kore, Venezuella ve Çad vatandaşları için ABD'ye seyahat yasağı getiren kararname yayımlamıştı. Kanada ve ABD vatandaşlarının, vize uygulamasının olmadığı iki ülke arasındaki sınır geçişlerinde yakın zamana kadar sürücü belgesinin ibrazı yeterli oluyordu.

(AA)