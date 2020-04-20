Kanada'da son 30 yılın en kanlı saldırısı! Biri polis 19 kişi öldü

12 saatlik operasyonun ardından benzinlikte vurularak öldürüldü. Gabriel Qortman (51) adlı saldırganın diş teknisyeni olduğu belirlendi. Saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasından 23 yıllık polis memuru Heidi Stevenson’ın olduğu açıklandı. Bu olay, 1989 yılından bu yana yaşanan en kanlı saldırı olarak tarihe geçti.