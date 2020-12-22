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  • Kanada'da "bozulmadan saklanmış" 57 bin yıllık fosil keşfedildi
22 Aralık 2020 Salı 22:08 | Son Güncelleme:

Kanada'da "bozulmadan saklanmış" 57 bin yıllık fosil keşfedildi

Kanada'da "bozulmadan saklanmış" 57 bin yıllık fosil keşfedildi
DHA

Kanada'da araştırmacılar, donmuş toprakta iyi korunmuş 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili buldu.

Kanada’da araştırmacılar, donmuş toprakta iyi korunmuş 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili buldu. Araştırmacılar, bulunan fosil için “En eski ve bozulmadan saklanmış” ifadelerini kullandı.

DHA'da yer alan habere göre, Kanada’nın Yukon kentinde araştırmacılar, donmuş toprakta iyi korunmuş olarak saklanan 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili buldu. 

Araştırmacılar, bulunan fosile ilişkin “Bu mumya o kadar eksiksiz ki, temelde tüm derisine, kürkünün çoğuna, tüm yumuşak dokusuna sahip. Bu şimdiye kadar bulunmuş en eski, bozulmamış kurt” dedi.

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