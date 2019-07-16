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  3. Kanada polisi kazaya neden olan sürücülere 'Bu kadar kibar olmayın' uyarısında bulundu

Kanada polisi kazaya neden olan sürücülere 'Bu kadar kibar olmayın' uyarısında bulundu

Kanada polisi kazaya neden olan sürücülere 'Bu kadar kibar olmayın' uyarısında bulundu

Kanada'nın Summerside şehrinde polisten sürücülere sıradışı bir uyarı geldi. Sürücülerin aşırı kibarlığı ve birbirlerine sürekli yol vermek istemelerinin kazalara neden olduğu belirtildi. Polis bunu üzerine ilginç bir açıklama yaptı: Lütfen bu kadar kibar olmayın.

Kanada'nın Edward Adası’nda bulunan Summerside'da trafik departmanı, son günlerde birbirine yol verme nezaketi gösteren sürücüler nedeniyle kazaların arttığını açıkladı. 
Sürücülere durumdan haberi olmayan, diğer şeritlerden yaklaşmakta olan araçların olabileceğini, bunun da kaza riskini arttırdığı mesajını veren trafik departmanı komiseri Jason Blacquiere, "Bu iyi niyet, insanlar diğer sürücülere karşı nazik olmaya çalışıyorlar ancak istemeden yollarda çok tehlikeli durumlar yaratıyorlar” dedi.

Blacquiere, kibarlık yaparken istemeden kazalara neden olan sürücülerin, kendilerini 'suçlu' konuma sokabileceklerini ya da haklarında dava açılabileceğini belirtti ve şu uyarıyı yaptı: 

"Biz sadece halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz: Eğer yol seninse onu kullan."

'İYİ NİYETLİ OLSA DA'

Trafik departmanının Twitter sayfasından "lütfen bu kadar kibar olmayın" uyarısı yapıldı. Açıklamada ise "Sürücüler, lütfen kavşaklarda diğerlerine yol veren 'kibar kişiler' olmayın. Niyetiniz iyi olsa da, kazalara neden olabilirsiniz. Geçen hafta bu neden birkaç kaza yaşandı" ifadeleri kullanıldı. 

2016'da da aynı nedenlerle kazaların arttığı ve polislerin benzer bir uyarı yayımlamak zorunda kaldığı öğrenildi. 

(Sputnik News)

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