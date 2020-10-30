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  • Kanada Federal Parlamentosunda ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlandı
30 Ekim 2020 Cuma 08:53 | Son Güncelleme:

Kanada Federal Parlamentosunda ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kanada Federal Parlamentosunda ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlandı
AA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü, Kanada Federal Parlamentosunda ilk kez bir milletvekilinin yaptığı konuşmayla kutlandı. Kanada'nın Ottawa, Mississagua, Brampton, Winnipeg, Halifax, Calgary, Saskatoon ve Regina şehirlerinde de Türk bayrağı göndere çekildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü, Kanada Federal Parlamentosunda ilk kez bir milletvekilinin yaptığı konuşmayla kutlandı

AA'da yer alan habere göre, Türkiye-Kanada Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı Liberal Parti Toronto Milletvekili Julie Dzerowicz, parlamento oturumuna video konferans yöntemiyle katılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yılı münasebetiyle ayrıca Kanada’nın Ottawa, Mississagua, Brampton, Winnipeg, Halifax, Calgary, Saskatoon ve Regina şehirlerinde de Türk bayrağının göndere çekildiğini bildirdi.

<p>AA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, çatışmaların, ağırlıklı olarak c

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