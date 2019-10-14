Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9202
  • 6,5381
  • 284.466
  • 96166.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kanada Başbakanı Trudeau'dan dikkat çeken kıyafet! Muhalefet kınadı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan dikkat çeken kıyafet! Muhalefet kınadı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan dikkat çeken kıyafet! Muhalefet kınadı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Cumartesi gecesi katıldığı bir seçim mitingine yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelekle çıktı.

Normalde bu tür toplantılarda halkın arasına karışan ve kalabalıkla el sıkışıp fotoğraf çektiren Trudeau 21 Ekim'de yapılacak genel seçimler için sürdüğü kampanyası için Toronto yakınlarındaki Missisauga'ya gitti.

2.000 kişinin katıldığı mitinge koruma ordusu eşliğinde bir-buçuk saat geç gelen Trudeau'nun ilk kez gömleğinin altına çelik yelek giydiği görüldü.

Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau da katılacağı açıklanan mitinge gelmedi.

MUHALEFET KINADI

Ana muhalefet Muhafazakâr Parti'nin lideri Andrew Scheer, "Seçim kampanyasında Justin Trudeau'nun çelik yelek giymek zorunda kalması üzüntü verici. Siyasi liderlere karşı şiddet tehdidinin demokrasimizde yeri yoktur" dedi.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mustafa Sandal ile Tuba Ünsal aşk yaşıyor mu? İşte ilk açıklama
Kerem Bürsin'den şaşırtan itiraf
Zehra Çilingiroğlu son haliyle sosyal medyaya damga vurdu
Erhan Çelik evlendi!
Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti hayranlarını şaşırttı!

MHP lideri Bahçeli parti genel merkezinde coşkuyla karşılandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan YPG/PKK’lı teröristlerin 2’si bakın kim çıktı!

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtardığı yerler