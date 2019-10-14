Kanada Başbakanı Trudeau'dan dikkat çeken kıyafet! Muhalefet kınadı

Normalde bu tür toplantılarda halkın arasına karışan ve kalabalıkla el sıkışıp fotoğraf çektiren Trudeau 21 Ekim'de yapılacak genel seçimler için sürdüğü kampanyası için Toronto yakınlarındaki Missisauga'ya gitti.

2.000 kişinin katıldığı mitinge koruma ordusu eşliğinde bir-buçuk saat geç gelen Trudeau'nun ilk kez gömleğinin altına çelik yelek giydiği görüldü.

Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau da katılacağı açıklanan mitinge gelmedi.

MUHALEFET KINADI

Ana muhalefet Muhafazakâr Parti'nin lideri Andrew Scheer, "Seçim kampanyasında Justin Trudeau'nun çelik yelek giymek zorunda kalması üzüntü verici. Siyasi liderlere karşı şiddet tehdidinin demokrasimizde yeri yoktur" dedi.