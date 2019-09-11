Kanada Başbakanı Trudeau resmen onayladı! Kritik gün 21 Ekim

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Genel Vali Julie Payette ile bir araya gelerek validen Federal Parlamento'yu feshetmesi talep edip altı haftalık seçim kampanyasını başlatmak için izin aldı. Payette'in Ottawa'daki resmi ikametgahı dışındaki gazetecilere açıklamalarda bulunan Trudeau, “Kanadalılar 21 Ekim'de sandık başına gidecek. Son 4 yılda çok şey yaptık, ama gerçek şu ki daha yeni başlıyoruz” dedi.

Trudeau Genel Vali Payette ‘den onay alması sonucu Kanada'da 21 Ekim'de yapılacak genel seçimler için yürütülecek 43'üncü seçim süreci resmen başlamış oldu.

(İHA)