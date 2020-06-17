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  3. Kanada-ABD sınır kısıtlamaları 21 Temmuz'a kadar uzatılacak
17 Haziran 2020 Çarşamba 00:05 | Son Güncelleme:

Kanada-ABD sınır kısıtlamaları 21 Temmuz'a kadar uzatılacak

Kanada-ABD sınır kısıtlamaları 21 Temmuz'a kadar uzatılacak

Kanada-ABD sınırı, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında en az 30 gün daha zorunlu olmayan seyahatlere kapalı kalacak.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, ABD ile yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına yönelik yapılan ve 21 Haziran’da sona erecek olan anlaşmanın 21 Temmuz’a kadar uzatılacağını duyurdu. Başbakan Trudeau, "Bu, her iki ülkedeki insanları güvende tutacak önemli bir karardır" ifadelerini kullandı.

Her iki ülke Mart ayında sınırların salgın tehlikesi nedeniyle geçici olarak kapatılması kararını almıştı. Sınırdan yalnızca ticari geçişlere izin verilirken, kısıtlama şu ana kadar iki kez uzatıldı. Kanada hükümeti, yakın aile üyelerinin ülkeye geçişine ise izin vereceğini bildirdi.

Uygulama, Kanada vatandaşları ve daimi oturum izni olan ve korona virüs belirtileri göstermeyen vatandaşlar için geçerli. Kanada’ya giriş yapan herkes 14 gün boyunca karantinada kalmak zorunda.

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