Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kan donduran olay! Eşinden intikam almak için 4 çocuğunu öldürdü

Kan donduran olay! Eşinden intikam almak için 4 çocuğunu öldürdü

Kan donduran olay! Eşinden intikam almak için 4 çocuğunu öldürdü

Güney Afrika’da bir adam, kendisinden boşanmak isteyen eşinden intikam almak için 4 çocuğunu da öldürdü.

Olay, Güney Afrika’nın Pinetown şehrinde geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Çocuklarını okuldan babaları tarafından alındığını öğrenen Xoli Mpungose adlı kadın, durumdan şüphelenerek polise başvurdu. Anne ile beraber eve giden polis, yaşları 4 ila 10 arasında değişen 3 çocuğun cansız bedenini evde farklı odalarda halde buldu. Kadının ilk eşinden olan 16 yaşındaki 4’üncü çocuğun cesedi ise evin yakınında bir bölgede bulundu.

Polis, katil babanın okuldan aldığı 3 çocuğu birbirinden ayırarak farklı odalarda, öldürdüğünü; üvey olan kızını da diğer okuldan alarak öldürdüğünü belirtti.

Güney Afrika Polisi, peşine düştüğü baba Sibusiso Mpungose’yi (41) ertesi gün gözaltına aldı.

Basına bilgi veren anne Xoli Mpungose, boşanma kararı aldığı için eşinin bu cinayetleri işlediğini söyledi.

Mahkeme cani babayı tutukladı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seda Türkmen ile Bora Akkaş da boşandı
Ünlü şarkıcıya icra şoku
'Ablam yaşında kadın, ne aşkı?'
Ünlü çiftten üzen haber
Yağmur Tanrısevsin hayal kırıklığı yaşadı
<p>Olay Culiacan şehrinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 17 yaşındaki Al

Sele Kapılan Genç Kız, Kanalizasyon Çukurunda Can Verdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Milli itfaiyeciler şampiyonluk için yola çıktı

Uzay aracı ile bağlantı koptu: Hindistan Ay'a inemedi