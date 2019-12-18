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  3. Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Avrupa'nın göbeğinde skandal

Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Avrupa'nın göbeğinde skandal

Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Avrupa'nın göbeğinde skandal

Avusturya, Viyana Devlet Operası'nın prestijli Bale Akademisi'yle ilgili ortaya atılan işkence iddiaları dünyayı dehşete düşürdü. Genç balerinlerinlerin zayıf kalmaları için sigara içmeye zorlandığı, fiziksel ve zihinsel taciz uygulandığı iddia edildi.

Akademi yöneticilerinin, balerin adaylarını işkence de içeren yöntemlerle eğittiği öne sürülüyor.

İddialara göre okul yöneticileri, öğrencileri zayıf kalmaları için sigara içmeye de zorluyor.

Avusturya Hükümeti iddiaları üzerine bir soruşturma başlattı. Konuşulanlar arasında öğrencilere fiziksel ve zihinsel taciz uygulandığı da var.

Olay Falter adlı gazetenin yayınladığı bir makaleyle ortaya çıkmıştı.

Öğrencilere yapılanların 19. yüzyıldan kalma yöntemler olduğu belirtiliyor.

Genç dansçıların dövüldüğü, kan akıncaya kadar vücutlarının çizildiği, saçlarının çekildiği ve vücutlarıyla ilgili aşağılayıcı yorumlara maruz bırakıldıkları öne sürülüyor.

HASTALANDILAR

Zayıf kalmaları istenen öğrencilerin bazılarında bulimya ve anoreksiya geliştiği de anlatılanlar arasında yer alıyor.

Komisyonun olayla ilgili çok sayıda kişiyle görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken tacize uğrayan öğrencilerin 10 ila 18 yaşları arasında olduğu belirtiliyor.

Raporda öğrencilere isimlerinin yanında beden numaralarıyla seslenildiği böylece herkesin içinde aşağılandıkları bilgisi de yer alıyor.

Akademinin yıllardır uygun bir şekilde denetlenmediği de belirtildi.

Viyana Bale Akademisi 1771 yılında kuruldu. Avrupa'nın en çok tanınan akademileri arasında yer alan okulun öğrencilerinin yüzde 80'i ülke dışından geliyor. Okul mezunların çoğu Londra Kraliyet Balesi'nin yanı sıra Rusya ve ABD'deki prestijli ekiplerde çalışıyor.


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