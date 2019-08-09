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  3. Kamboçya'da mağarada mahsur kalan adam 4 gün sonra kurtarıldı

Kamboçya'da mağarada mahsur kalan adam 4 gün sonra kurtarıldı

Kamboçya'da mağarada mahsur kalan adam 4 gün sonra kurtarıldı

Kamboçya'da yarasa dışkısı toplamak için girdiği mağarada, iki kaya arasındaki dar geçitte sıkışan adam, 4 gün sonra kurtarıldı.

BBC'nin haberine göre, 28 yaşındaki Sum Bora, yarasa dışkısı toplamak amacıyla girdiği mağarada, iki kaya arasındaki dar geçitte sıkıştı.     

Ailesinin 4 gün boyunca ulaşamadığı Bora, yapılan aramalar sonunda sıkıştığı yerde bulundu.     

Bora, mağaranın girişindeki bu çok dar aralıktan yaklaşık 200 kişinin katıldığı, 10 saat süren uğraşlar sonucu kurtarıldı.     

Aç ve susuz 4 gün geçiren Bora, tedavi altına alınırken, olay sonrası paylaştığı videoda bir yerden sonra kurtarılmaktan ümidi kestiğini ve yanında bir bıçak olsa kendisini öldürebileceğini söyledi.     

Bora, kendisine kurtarılma hediyesi olarak 2 bin 500 dolar (yaklaşık 14 bin lira) gönderen Başbakan Hun Sen'e de teşekkürlerini iletti.     

"Guano" olarak da bilinen ve gübre olarak kullanılan yarasa dışkısı toplayıcılığı, dünyanın en yoksul ülkeleri arasındaki Kamboçya'da birçok kişinin mesleği haline geldi.    

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