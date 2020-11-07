Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? İşte ABD'nin ilk kadın ve siyahi Başkan Yardımcısı Kamala Haris'ın hayatı ve biyografisi

ABD seçimleri sonrası Kamala Harris ismi dikkan çeken isimler arasında. ABD'de 3 Kasım Salı günü başlayan 59. başkanlık seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan Donald Trump'a karşı delege sayısında üstünlük sağlayan Joe Biden kazandı. Sonuçların ardından Kamala Harris, ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı seçilmiş oldu. Peki Kamala Harris kimdir?

KAMALA HARRİS KİMDİR?

Eşi: Douglas Emhoff (e. 2014)

Doğum tarihi: 20 Ekim 1964 (56 yıl yaşında), Oakland Medical Center, Oakland, Kaliforniya, ABD

Önceki görevi: Attorney General of California (2011–2017)

Eğitim: UC Hastings College of the Law (1989), Howard Üniversitesi (1986), Westmount High School (1981)

Harris, geçtiğimiz yıl 1915 olaylarının ABD tarafından soykırım olarak tanınmasını isteyen önergeyi Senato'ya sunan isimler arasında yer almıştı.

Jamaika ve Hindistan kökenli ailenin çocuğu

55 yaşındaki Kamala Harris, Jamaikalı baba ve Hindistan kökenli annenin çocuğu olarak 1964'te Kalifornia'da doğdu.

Howard Üniversitesi'nde okuyan Harris, ardından Californiya Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı.

2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu.

2010-2014 yılları arasında California eyaletinin Adalet Bakanlığı görevinde bulundu. 2016'da Demokrat Parti'den California Senatörü olarak seçildi.

2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti aday adayı oldu.

Harris, adaylığını suikast sonucu öldürülen Afrika- Amerikalı hak savunucusu Martin Luther King'e adadığını söylemişti.

Ancak aralık 2019'da başkanlık adaylığı kampanyasına son verdi ve mart 2020'de Joe Biden'a destek verdiğini duyurdu.

Kamala Devi Harris (d. 20 Ekim 1964; Oakland, Kaliforniya),Amerikalı avukat ve politikacı. 32. Kaliforniya Başsavcısı olan Kamala Harris 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde başa gelmiştir. Harris, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den başkan olmak için parti içi ön seçimlere katılmış, ancak yeterli başarıyı gösterememesinden ötürü çekilmiştir. Ağustos'ta ise DP'nin başkan adayı Joe Biden'ın yanında başkan yardımcısı adayı olarak yer alacağı açıklanmıştır.

Harris, anne tarafından Hindistan, baba tarafından ise Jamaika asıllıdır. Amerika başkan yardımcılığına aday olan ilk Afrikalı Amerikan, Asyalı Amerikalı ve (Demokrat Geraldine Ferraro ile Cumhuriyetçi Sarah Palin'in ardından) üçüncü kadın adaydır.