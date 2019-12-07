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  3. Kahve atıklarından otomobil parçası üretecekler

Kahve atıklarından otomobil parçası üretecekler

Kahve atıklarından otomobil parçası üretecekler

Ford Motor Company ve McDonald’s, kahve çekirdeklerinin atıklarını otomobil parçalarında kullanmak üzere çevreci bir işbirliğine imza atıyor.

Ford’un açıklamasına göre; kahve çekirdeği atıkları, düşük oksijende, yüksek dereceyle ısıtıldıktan sonra plastik ve diğer ek maddelerle karıştırıldığında, ortaya çıkan madde çeşitli şekillere dönüştürülebiliyor. Bu yöntemle üretilen parçalar yüzde 20 daha hafif oluyor ve kalıplama sürecinde yüzde 25 daha az enerji kullanımına imkan sağlıyor.


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