Kahire'de büyük yangın: 51 kişi yaralandı

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Muski ticari bölgesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer iş yerlerine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sonucu 51 kişi yaralanırken 8 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın 10 saatte kontrol altına alınabildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

(AA)