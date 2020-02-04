Kafkas Kartalı Şeyh Şamil Sultan Abdülmecid'e neden mektup yazdı?

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Türkiye’de “Kafkas Kartalı” olarak anılan Şeyh Şamil, Dağıstan’ın Gimri köyünde 1797 yılında dünyaya geldi. Doğduğunda dedesi Ali’nin adı verildi. Ancak sürekli hasta olduğundan isim değiştirmenin iyi geleceğine dair geleneksel inancın etkisiyle ailesi adını Şamil olarak değiştirdi.

Arkadaşlarıyla ilim öğrenmek için Irak’a giden Şamil, Türkiye’de “Mevlana Halid-i Bağdadi” olarak bilinen âlim Mevlana Halid-i Şehrezori’den tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf gibi dini ilimler ile edebiyat, tarih ve fen bilgilerini öğrendi.

SULTAN ABDÜLMECİD’E MEKTUP YAZDI

Şamil, Kafkasya’yı Rusya esaretinden kurtarmak için Dağıstan’da özgürlük mücadelesi başlattı. Verdiği mücadele zaman içerisinde birçok bölgeye yayıldı. Esaret altına yaşayan milletleri bir araya getiren Şamil, Rusya İmparatorluğuna ağır darbeler vurdu. Şeyh Şamil, Mart 1853 tarihinde Sultan Abdülmecid’e bir mektup yazarak birlik çağrısında bulundu.

Osmanlı yönetimi Ağustos 1853’te, Anadolu ordusu Mareşal Abdülkerim Paşa’ya, muhtemel bir Osmanlı-Rus savaşında kendilerine yardımda bulunması için bir kişiyi Şeyh Şamil’e göndermesini emretti.

ŞEYH ŞAMİL’İN BAŞARISI SAVAŞ TARİHİNE GEÇTİ

Kafkasya-Rusya savaşlarında Ruslara ağır kayıp verdiren Şeyh Şamil, bölgede yaşayan Türkler tarafından lider olarak seçildi. Şamil, Ahulgo tepesinde 10 bini aşkın Rus askerine, 3 bin adamıyla 80 gün dayanarak dünya savaş tarihine geçti. Savaşı kaybedeceğini anlayan Şeyh Şamil, Ruslarla ateşkes yaparak teslim oldu.

Esir döneminde hacca gitmek isteyen Şamil, 31 Mayıs 1869 yılında İstanbul’a geldi. Aynı gün sadrazamla görüştü, daha sonra şeyhülislamı ve dâhiliye nazırını ziyaret etti. Şamil, 4 Şubat 1871 tarihinde Medine’de vefat etti, kabri Medine’deki Cennetü’l-Baki’ye defnedildi.

Şeyh Şamil'in ismi, bugün birçok Müslüman ülkede olduğu gibi Türkiye'de de okul, hastane, cami ve meydanlarda yaşatılıyor.