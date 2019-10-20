Kadınlar uzayda yürüdü, Trump canlı bağlandı

Amerikalı astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, sadece kadınlardan oluşan uzay yürüyüşü görevini gerçekleştiren astronotlar olarak tarihe geçti. Arızalı bir batarya şarj ünitesini değiştiren astronotların uzay yürüyüşü 7 saat sürdü.

Yürüyüş NASA’nın YouTube kanalından canlı yayınlandı. NASA, istasyon veya mekik dışında yapılan her türlü faaliyeti ‘uzay yürüyüşü’ olarak adlandırıyor. ABD Başkanı Trump ise, kızı Ivanka, Başkan Yardımcısı Pence ve NASA Başkanı Bridenstine’nin katılımıyla uzay yürüyüşüne Beyaz Saray’dan canlı bağlandı. Trump, astronotları, “çok cesur kadınlar” olarak nitelendirerek tebrik etti.

NASA, istasyon veya mekik dışında yapılan her türlü faaliyeti ‘uzay yürüyüşü’ olarak adlandırıyor.

Trump, astronotlara “siz şimdiye kadarki en cesur kadın astronotlarsınız” diyerek tebrik etti.