Kadın askerlerden Kim Jong-un'a sevgi gösterisi

Kuzey Kore'de Devlet Başkanı Kim Jong-un, geçen yıl ülke içinde yaptığı geziler bir belgesel haline getirildi. Kuzey Kore devlet televizyonu belgeselden kısa bir bölüm yayınladı. O bölümde Kuzey Kore liderinin kadın askerlerle bir araya geldiği anlar verildi.

Videoda kadın askerler Kim Jong-un'a büyük bir ilgi gösteriyor. Liderlerine gözyaşları içinde şarkı söylüyorlar. Ancak söyledikleri şarkıların gerçek sesi duyulmuyor. Altta başka bir müzik var. Ve bu uyumsuzluk görüntüleri bir hayli garip hale getiriyor.

Kuzey Kore devlet ajansına göre Kim Jong-un'un ziyareti geçen kasım ayında gerçekleşti. 36 yaşındaki Kim Jong-un, ülkesini 2011'den beri yönetiyor.