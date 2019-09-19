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  3. Kaçak Prenses Haya Ürdün elçisi oluyor

Kaçak Prenses Haya Ürdün elçisi oluyor

Kaçak Prenses Haya Ürdün elçisi oluyor

Dubai Şeyhi Al Maktum’un İngiltere’ye kaçan eşi Prenses Haya’nın yaptığı sığınma başvurusu reddedilince Ürdün Kralı Abdullah harekete geçti.

Abdullah’ın 2 Eylül’de, Prenses Haya’yı Londra’daki Ürdün Büyükelçiliği’ne diplomat olarak atama emri verdiği ortaya çıktı. İngiliz Al Quds gazetesinin haberinde Dubai Emiri Al Maktum ile davalı olan Ürdün Kralı Hüseyin’in üçüncü oğlu ve Prenses Haya’nın erkek kardeşi Prens Ali bin Hüseyin’in de kız kardeşine büyük destek verdiği bilgisi yer aldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan bir yetkili, atama kararının Londra yönetimi tarafından kabul görmeyebileceğini söyledi. Böyle bir durumda Haya, Doha Büyükelçiliği’nde görevlendirilecek. 

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