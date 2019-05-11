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  3. Kabul ettiler... Bölgeden çekiliyorlar

Kabul ettiler... Bölgeden çekiliyorlar

Kabul ettiler... Bölgeden çekiliyorlar

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de Husilerin hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde, Salif ve Ras-Issa limanlarından çekilmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Husilerin tef taraflı olarak Hudeyde, Salif ve Ras-Issa limanlarından çekilme ve askeri güçlerini yeniden konuşlandırma kararı aldığı ifade edildi.

Limanlardan çekilmenin BM gözetiminde 11 Mayıs'ta başlayacağı ve 14 Mayıs'ta tamamlanacağı ifade edilen açıklamada, bu kararın memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Hudeyde Limanı, Yemen'e gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ı, insani yardımların da yüzde 80'inin giriş noktası olması açısından Yemen halkı için hayati önem taşıyor.

Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

(AA)

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