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Kabin memurlarından mültecilere gıda yardımı

Kabin memurlarından mültecilere gıda yardımı

AA'nın Afgan mülteci kamplarında çektiği fotoğraflardan etkilenen Türk kabin memurları, 600 aileye 13 tonluk gıda yardımı ulaştırdı.

Anadolu Ajansı’nın (AA) Pakistan’daki Afgan mülteci kamplarıyla ilgili fotoğraflarını gören Türk kabin memurları, kampa 13 tonluk gıda yardımında bulundu. İslamabad’ın dışında bölgede yaşayan 600 aileye gıda yardımı ulaştıran derneğin yöneticilerinden Esra Kılıç, kampı AA’nın haberlerinden gördüklerini anlattı. Kılıç, “600 aileye ulaşan gıda yardımının tamamını kabin memuru olan üyelerimiz arasında yaklaşık 1 hafta gibi kısa bir zamanda topladık. İslamabad’da Pakistan Mensupları ve Mezunları Derneği'nin desteklediği öğrencilerin yardımıyla yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Münferit olarak 100 üyenin etrafına yardım etmesiyle başlayan bir iyilik hareketi olduk” diye konuştu. Resmen kamp olmayan bölgenin başka yardım kuruluşlarınca da yardım alamadığını kaydeden Kılıç, benzeri başka bir kampta okul ve kırtasiye malzemesi projesi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

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