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  3. Kabil'de polis karakoluna saldırı: 3 ölü 3 yaralı

Kabil'de polis karakoluna saldırı: 3 ölü 3 yaralı

Kabil'de polis karakoluna saldırı: 3 ölü 3 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Dug Abad bölgesindeki polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, silahlı teröristlerin, Dug Abad'daki polis karakoluna saldırması sonucu 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 polisin de yaralandığını söyledi. Saldırının ardından çıkan çatışmada 2 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Rahimi, 2 saldırganın da yaralandığını belirtti. Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırıda 8 polisin öldüğünü iddia etti.

(AA)

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