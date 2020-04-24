Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9722
  • 7,5269
  • 388.731
  • 99163.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kabe'de tarihi anlar! İşte ilk kareler

Kabe'de tarihi anlar! İşte ilk kareler

Kabe'de tarihi anlar! İşte ilk kareler

Son dakika görüntüleri haber ajanslarına az önce düştü. Gelen kareler tarihi nitelikte. Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da, Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'de ve Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı, Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler alınarak kılındı. Yine dünyanın birçok müslüman ülkesinde Ramazan'a merhaba bu sene farklı bir şekilde dendi. Gelen son bilgilere göre Korona virüsü salgını ile mücadele devam ederken Ramazan'ın ilk teravih namazına az sayıda kişi katılabildi.

Son dakika görüntüleri haber ajanslarına az önce düştü. Gelen kareler tarihi nitelikte. Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da, Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'de ve Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı, Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler alınarak kılındı. Yine dünyanın birçok müslüman ülkesinde Ramazan'a merhaba bu sene farklı bir şekilde dendi. Gelen son bilgilere göre Korona virüsü salgını ile mücadele devam ederken Ramazan'ın ilk teravih namazına az sayıda kişi katılabildi.


Kavga ihbarına giden polise, pasta sürprizi

Kavga ihbarına giden polise, pasta sürprizi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

İstanbul'da ramazan davulcuları maske takarak mesaiye başladı