Kabe'de tarihi anlar! İşte ilk kareler

Son dakika görüntüleri haber ajanslarına az önce düştü. Gelen kareler tarihi nitelikte. Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da, Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'de ve Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı, Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler alınarak kılındı. Yine dünyanın birçok müslüman ülkesinde Ramazan'a merhaba bu sene farklı bir şekilde dendi. Gelen son bilgilere göre Korona virüsü salgını ile mücadele devam ederken Ramazan'ın ilk teravih namazına az sayıda kişi katılabildi.