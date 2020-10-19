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  • Kabe'de özlenen görüntü: 7 ay sonra ilk cemaatle namaz kılındı
19 Ekim 2020 Pazartesi 11:41 | Son Güncelleme:

Kabe'de özlenen görüntü: 7 ay sonra ilk cemaatle namaz kılındı

Kabe'de özlenen görüntü: 7 ay sonra ilk cemaatle namaz kılındı
DHA

Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen ibadetlerin ardından 7 ay sonra ilk cemaatle namaz kılındı.

Suudi Arabistan'da, Kâbe-i Muazzama'nın da içinde yer aldığı Mescid-i Haram'da, Kovid-19 önlemleri sebebiyle 7 ay ara verilen cemaatle namaz, yeniden başladı.

Kâbe-i Muazzama'da 7 ay sonra tekrar cemaat saf tuttu, namaz kıldı.Öte yandan, Harameyn Başkanlığı olarak bilinen ve Mekke şehrindeki Mescid-i Haram ile Medine kentindeki Mescid-i Nebevi'den sorumlu olan kurumun Twitter hesabından yapılan bilgilendirme paylaşımında ise Mescid-i Haram'da saf tutarak sabah namazını eda eden Müslümanların fotoğraflarına yer verdi.

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