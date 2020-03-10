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Kabe'de koronavirüsüne karşı sterilizasyon yapıldı

Kabe'de koronavirüsüne karşı sterilizasyon yapıldı

Suudi Arabistan'da, koronavirüsüne karşı alınan önlemler kapsamında, Kabe'de sterilizasyon çalışmaları yapıldı. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından, ülkede 5 kişide daha koronavirüsü tespit edilmesiyle vaka sayısının 20'ye yükseldiğini duyurulmuştu.

Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Suudi Arabistan’da etkisini sürdürürken, önleyici tedbirler kapsamında Kabe’de sterilizasyon çalışmaları yapıldı.

Kabe, Rüknü Yemani, Kara Taş ve Makamın sterilizasyonu yapıldı

Sterilizasyon çalışmalarına Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys de katıldı. Virüsün yayılmaması için Kabe, Rüknü Yemani, Kara Taş ve Makamın sterilizasyonu yapıldı.

Öte yandan Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından, ülkede 5 kişide daha koronavirüsü tespit edilmesiyle vaka sayısının 20’ye yükseldiğini duyurulmuştu.

(İHA)


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