Kabe baskınının görüntüleri 40 yıl sonra ortaya çıktı! Şiddetli çatışmalar anbean kaydedilmiş

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Suudi Arabistan yerel basını, 40 yıl önce gerçekleştirilen Kabe baskınına ilişkin video görüntülerini ilk kez paylaştı.

İki haftalık sürecin sonunda, 127 Suud askeri, 117 Yeni İhvan grubu üyesi ve olay sırasında çevrede bulunan 26 kişi hayatını kaybetti. Cuheyman da dahil ele geçirilen 63 Yeni ihvan üyesi idam edildi.

AA'nın haberine göre; İran Devrimi'nden Sovyetler'in Afganistan'ı işgaline, Usame Bin Ladin'den radikal ideolojilerin çıkışına kadar birçok olaya sahne olan 1979 yılı, bölge için oldukça önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geçti.

Kabe baskını, özellikle kendisinden sonra ortaya çıkan El-Kaide, DEAŞ gibi terör örgütleri için örnek teşkil etti. Öyle ki, baskını gerçekleştiren Cuheyman, 1980'lerden itibaren aktif olarak sahada bulunan pek çok radikal grup için ilham kaynağı oldu.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER: