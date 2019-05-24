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  3. Juncker'den ırkçı sağ partilere: Popülist aptallar

Juncker'den ırkçı sağ partilere: Popülist aptallar

Juncker'den ırkçı sağ partilere: Popülist aptallar

AB Komisyonu Başkanı Juncker, dün başlayan AP seçimleri öncesinde tehlike boyutunda güç kazanan aşırı sağcı partilere "popülist aptal milliyetçiler" dedi.

AB’ye üye 28 ülkede 427 milyon seçmen dün başlayan AP seçimleri için sandığa giderken kıtada güç kazanan aşırı sağcı siyasetçilere ilişkin, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “Bu popülist, aptal milliyetçiler kendi ülkelerine aşık. Uzaktan gelenleri sevmiyorlar, ben uzaktan gelenleri seviyorum. Kendimizden daha kötü durumda olanlarla dayanışma içinde olmalıyız” ifadesini kullandı. Brüksel’de CNN televizyonuna konuşan Juncker, genel olarak olumlu gelişmelerdense olumsuz gelişmelere odaklanmanın daha kolay olduğunu, bu durumun da Avrupa’da aşırı sağın güç kazanmasını kolaylaştırdığını kaydetti. 

İNGİLTERE MECBUREN KATILDI 

Seçimlerde belirlenecek 751 Avrupa milletvekili, 2019-2024 tarihleri arasında 5 yıl süreyle görev yapacak. Hollanda ve İngiltere’de seçimler dün başladı. İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumla Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) kararı alması nedeniyle AP seçimine katılmaması bekleniyordu ancak 29 Mart olan Brexit tarihinin 31 Ekim’e ertelenmesinin ardından, seçime katılmak kaçınılmaz oldu.  

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