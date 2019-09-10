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  3. JP Morgan'dan çarpıcı iddia! Boris Johnson muhtemelen istifa edecek

JP Morgan'dan çarpıcı iddia! Boris Johnson muhtemelen istifa edecek

JP Morgan'dan çarpıcı iddia! Boris Johnson muhtemelen istifa edecek

ABD merkezli, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JP Morgan’ın, Salı günü müşterilerine yayınladığı bir notta, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın erken seçim isteğinin ikinci kez reddedilmesi sonrasında muhtemelen istifa edeceğini ileri sürüldü.

JP Morgan Birleşik Krallık Ekonomi Başkanı Malcoml Barr'ın notunda ayrıca, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson önündeki alternatifler arasında kabul edilebilir bir ayrılık anlaşması sunmak ya da 31 Ekim tarihinde ülkenin Avrupa Birliğinden ayrılması sözünden dönmesi olduğu belirtildi.

 

(DHA)

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