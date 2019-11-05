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Johnson'dan Brexit özrü

Johnson'dan Brexit özrü

Göreve geldiği günden bu yana ülkesinin AB’den ayrılışı için 31 Ekim tarihini işaret eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sözünü yerine getiremediği için özür diledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, göreve geldiği ilk günden bu yana 31 Ekim’de ülkesini Avrupa Birliği’nden çıkaracağını söylüyordu. Ancak süreç Boris Johnson’ın istediği gibi ilerlemedi ve ayrılık tarihi 31 Ocak’a kaldı. Sky News’a konuşan Johnson, İngiltere’nin 31 Ekim’de AB’den ayrılması sözünü tutamadığı için özür diledi. Johnson, bu durumun kendisi için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu söyledi. 

REFERANDUM İZNİ YOK 

İngiltere Başbakanı ayrıca yeniden göreve seçilmesi halinde İskoçya’da ikinci kez yasal bağlayıcılığı olan bir bağımsızlık referandumu yapılmasını izin vermeyeceğini söyledi. İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon ise “ikinci bağımsızlık referandumunu engelleme politikasının sürdürülemeyeceğini” belirtti.

SEÇMENE AB’DEN AYRILIK SÖZÜ

Boris Johnson seçim kampanyasında önceliği AB’den ayrılığa veriyor. Johnson, Brexit’i gerçekleştireceklerini söylerken suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve ulusal sağlık sisteminin güçlendirilmesini vaatleri olarak sıralıyor. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise ‘az sayıdaki elitin kontrolündeki yozlaşmış sistemi’ yıkacağını söylüyor. Parti ayrıca, Brexit anlaşmasını yeniden referanduma götüreceği sözünü seçmenlerine veriyor.

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