Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Şoförü açık artırmaya çıkardı! Dudak uçuklatan rakama satıldı

Şoförü açık artırmaya çıkardı! Dudak uçuklatan rakama satıldı

Şoförü açık artırmaya çıkardı! Dudak uçuklatan rakama satıldı

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu The Beatles’ın gitaristi John Lennon’un gözlüğü 1960’lı yıllarda şoförlüğünü yapan Alan Herring tarafından 170 bin Euro'ya satıldı.

Ünlü The Beatles grubunun gitaristi John Lennon’un baterist Ringo Starr'ın arabasının arka koltuğunda unuttuğu güneş gözlüğü Londra'da düzenlenen açık arttırmayla 170 bin Euro'ya satıldı. Gözlük 1960'lı yıllarda The Beatles grubunda sürücü olarak çalışan Alan Herring tarafından satıldı.

Herring, "Ringo Starr'ın arabasına John Lennon ,Ringo Starr ve George Harrison'u aldım. Onları ofise bıraktım. John Lennon’un güneş gözlüğünü arka koltukta unuttuğunu fark ettim. Daha sonra John o gözlüğü bana hediye etti. Bu gözlüğü 51 sene sakladım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, aynı müzayedede isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi tarafından The Beatles grubunun gitaristi George Harrison ait olan bir kolye ise 12 bin Euro'ya satıldı.

(Sputnik)


Karan sosyal medyayı salladı! Herkes aynı yorumu yaptı
Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'yı sürgüne gönderdi mi? Şeyma'dan olay açıklamalar!
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı
Sinan Akçıl verdiği sözü unuttu! Burcu Kıratlı'yla böyle görüntülendi
<p>Dulkadiroğlu ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde pencere önüne konan serçe hastane içine

Serçe Hastaneye Sığındı, Görevliler Sahip Çıktı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Bursa'da bin yıllık İncil ele geçirildi

Sonbahar-kış modasına uygun trendler! İşte şıklığın sırları